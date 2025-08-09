У США чоловік через переконання, що вакцина проти Covid-19 стала причиною його недуг, здійснив стрілянину біля штаб-квартири Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) в Атланті.

Інцидент стався у п'ятницю, 8 серпня. Внаслідок стрілянини пошкоджено фасади кількох будівель на території кампусу CDC, загинув правоохоронець. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Що відомо про стрілянину в Атланті?

За даними видання, постраждалих серед цивільних немає. Стрілка знайшли смертельно пораненим на другому поверсі аптеки CVS на Кліфтон-роуд, розташованої навпроти головного входу до штаб-квартири CDC.

Утім, наразі достеменно невідомо, чи його поранили під час перестрілки, чи це був самостріл. Водночас особу нападника досі не розголошують. Слідчі припускають, що спільників у нього не було, і стрілок діяв самостійно.

Правоохоронці кажуть, що чоловік, схоже, був одержимий вакциною, і вважав, що щеплення стало причиною його хвороби. Батько стрілка незадовго до стрілянини повідомляв поліцію, що його син має суїцидальні думки.

За словами офіційних осіб, офіцер Девід Роуз з поліцейського відділку округу Де-калб був одним із перших правоохоронців, які прибули на місце цієї події. На жаль, він загинув внаслідок стрілянини, яку розпочав нападник.

У виданні зазначили, що стрілянина сталася на тлі того, як вакцина проти COVID зіткнулася з новим скептицизмом з того часу, як Роберт Френсіс Кеннеді-молодший став міністром охорони здоров'я та соціальних служб.

Він висловив сумніви щодо багатьох планових щеплень і особливо критично поставився до вакцинації проти коронавірусу, і скасував гранти та контракти на роботу над мРНК-вакцинами на майже 500 мільйонів доларів.

