У Києві затримали чоловіка, що стріляв у авто волонтерки "Повернись живим"

Невідомий велосипедист відкрив вогонь по авто ветерана та керівниці інструкторського відділу "Повернись живим" Вікторії Дворецької. Його розшукали, затримали та вилучили речовий доказ – револьвер.

Під час стрілянини в салоні машини перебувала жінка з сином, яка заявила, що з цим чоловіком не конфліктувала і пояснити причини його дій не може. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.

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Порушника затримали

Увечері 30 червня жінка повідомила правоохоронцям, що невідомий чоловік на велосипеді здійснив постріл у напрямку її автівки та зник з місця події. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Оперативники та дільничні поліцейські за участі працівників кримінального аналізу розшукали 46-річного стрілка, якого слідчі затримали у порядку статті 208 КПК України та вилучили речовий доказ – револьвер.

Пояснюючи свої дії чоловік заявив, що його ніби то "підрізав" автомобіль, коли він їхав на велосипеді й в такий спосіб він вирішив помститися,

– пояснили поліцейські.

У міській прокуратурі повідомили, що інший білий автомобіль не пригальмував біля калюжі та облив чоловіка водою. Велосипедист вдарив по машині рукою, а потім почав її наздоганяти, але зрештою наздогнав інший автомобіль, у який здійснив постріл.

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Затриманому готується повідомлення про підозру за хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.