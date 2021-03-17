У США у вівторок, 16 березня, під час стрілянини у 3 спа-салонах азіатського масажу загинули щонайменше 8 людей, 4 з них – кореянки. Водночас поліція наразі не коментує можливих мотивів злочину.

Трагедія сталася в Атланті та передмісті.

Зауважте На місці загибелі Флойда у США застрелили людину

Шериф округу Черокі Джей Бейкер розповіли, що підозрюваного затримали за 240 кілометрів на південний захід від Атланти. Ним виявився 21-річний хлопець – Роберт Аарон Лонг.

Однак наразі невідомо, чи його підозрюють у стрілянинах у всіх салонах.

Правоохоронці не виключають, що стрілків може бути декілька, і ці злочини не були пов'язані між собою.

Наразі слідчі встановлюють мотиви підозрюваного. Водночас Бейкер розповів, що більша частина загиблих – жінки азійського походження.

Зокрема, пресслужба Генерального консульства Південної Кореї в Атланті повідомила, що 4 жертв – корейського походження.

Особи загиблих наразі не розкривають. У поліції розповіли, що спершу необхідно сповістити про трагедію близьких жертв.