У ТРЦ в Білій Церкві сталася стрілянина: правоохоронці затримали шістьох причетних

У торгово-розважальному центрі в Білій Церкві, що на Київщині 18 березня трапилася стрілянина. Поліція затримала шістьох людей, яких вважає причетними до злочину.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну прокуратуру.

Дивіться також Під Києвом Mitsubishi та маршрутка потрапили у масштабну ДТП: постраждали 5 людей

Що відомо про стрілянину в Білій Церкві

Об 11:04 18 березня в поліцію Київщини надійшло повідомлення про те, що до спортивного клубу в ТРЦ зайшли невідомі та здійснили кілька пострілів. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики.

Наразі відомо про одну потерпілу людину внаслідок стрілянини у Білій Церкві – це відвідувач спортзалу. Його довелося шпиталізувати.

Правоохоронці почали досудове розслідування за кількома статтями Кримінального кодексу України, а саме замах на вбивство, хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї, та незаконне поводження зі зброєю.

Наразі шістьох людей, які могли бути причетними до злочину, вдалося затримати.

До слова, нещодавно стрілянина сталася й на Волині. Там чоловік прийшов до школи з пневматичним пістолетом та почав стріляти по учнях.