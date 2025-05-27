В Боснії сталася стрілянина біля табору для біженців: є поранені, деякі – в критичному стані

Біля табору для біженців у Боснії 26 травня сталася стрілянина. Внаслідок інциденту поранень зазнали 6 людей.

Про це у вівторок, 27 травня, повідомили правоохоронці, передає AP, пише 24 Канал.

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Стрілянина в Боснії

Інцидент стався ввечері у понеділок, 26 травня, біля табору в селі Блажуй, на околиці Сараєва. Правоохоронці провели обшук табору та затримала кількох підозрюваних.

Внаслідок стрілянини зазнали поранень 6 людей, 5 з яких зазнали серйозних поранень.

Боснійські ЗМІ вказують, що стрілянина, ймовірно, сталася після конфлікту між конкуруючими контрабандистами, які перевозили групи мігрантів з Афганістану та Пакистану. Відповідно до повідомлень, двоє з поранених перебувають у критичному стані.

Мігранти, які прямують так званим Балканським сухопутним маршрутом, щоб дістатися Західної Європи, часто користуються послугами контрабандистів, щоб нелегально потрапити до Хорватії. Упродовж останніх кількох років кількість людей, які перетинають Балкани, зменшилася після піку у 2015 – 2016 роках, коли через регіон пройшли сотні тисяч мігрантів.