Сфера автобусних перевезень в Україні є дуже корупційною, у ній є велика частка нелегальних перевізників. Загалом – це доволі великий ринок, який або "кришується" представниками правоохоронної системи, або ж пов'язаний із певними бандитськими угрупуваннями.

Натомість кількість адекватних та добросовісних перевізників в Україні – справді невелика. Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив Олександр Кава, колишній заступник міністра інфраструктури та експерт у транспортній сфері.

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Довідка. Вранці 29 травня у Броварах сталася стрілянина. Її учасники – підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальні перевізники. У перестрілці взяли участь приблизно 100 людей, щонайменше 3 осіб зазнали поранень.

Кава пояснив: така ситуація навколо ринку пов'язана насамперед з тим, що там обертається велика кількість готівки. Як правило, це "сіра" або "чорна" готівка, яка проходить повз податкову систему, а також державний та місцевий бюджети.

Сумарний обсяг ринку автобусних перевезень в Україні – це приблизно 100 мільярдів гривень щороку. Тому він і притягує стільки криміналу та "кришування" з боку правоохоронних органів,

– наголосив експерт.

Й додав, що приблизно 80% обсягу цих грошей може бути тіньовою часткою. Адже якщо на ринку міських перевезень ситуація ще більш-менш під контролем, то доля нелегальних та напівлегальних перевізників у приміських та міжміських перевезеннях є дуже великою.

"На жаль, статистика від перевезень автобусами в Україні є жахливою. Щороку приблизно 70 – 80 громадян гинуть під час автобусних поїздок, ще приблизно 700 – отримують травми", – зазначив Кава.

"Африканська модель" українського ринку

Колишній заступник міністра інфраструктури підкреслив, що ринок автобусних перевезень в Україні за організацією залишається, по суті, "африканським". Це попри те, що вже давно громадяни платять за проїзд так, як у Європі, а інколи й більше.



Ексзаступник міністра інфраструктури Олександр Кава / Фото Railinsider

Експерт переконаний: для того, аби запровадити європейську модель ринку автобусних перевезень, яка буде дійсно якісною та спрямованою на задоволення потреб громадян в перевезеннях, потрібно суттєво змінювати законодавство.

За його словами, мовиться насамперед про чинний закон "Про автомобільний транспорт", який фактично заклав основи для "африканської" моделі роботи українського ринку автобусних перевезень.

Як працює ринок автобусних перевезень у Європі

За словами Кави, на ринку міських та приміських перевезень у Європі є, як правило, муніципальна монополія або ринок, де домінує муніципальний перевізник. Тобто потрібно забезпечувати рухомий склад великої та надвеликої місткості, діють максимально високі вимоги щодо екологічності.

Акцент робиться на максимальному дотриманні графіку руху. Приватні перевізники, які працюють в деяких містах Європи, не отримують готівку чи будь-яку оплату від пасажирів. Їм платять органи, які організовують перевезення,

– наголосив експерт.

І пояснив, що йдеться про міську владу. Оплата здійснюється за кількість виконаних рейсів, за дотримання розкладу руху та за відсутність скарг від пасажирів. Коли ж пасажири оплачують проїзд, то сплачують не приватному перевізнику, а у бюджет міста чи комунальної компанії.

"Тоді автобуси їздять чітко за розкладом, адже перевізник не має інтересу "нафарширувати" автобус якомога більшою кількість пасажирів. В Україні є міста, які намагаються застосовувати європейську модель. Це – Вінниця, Івано-Франківськ та Кременчук", – підсумував Кава.