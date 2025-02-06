Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Brussels Times. В ніч з середи на четвер біля станції метро Клемансо в брюссельському районі Андерлехт сталася стрілянина, внаслідок якої один чоловік зазнав поранення.

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У Брюсселі знову стрілянина

Постраждалий був доставлений до лікарні з вогнепальним пораненням у ногу, його життя було в небезпеці, але наразі ситуація стабілізувалася.

Стрілянина відбулася близько 03:30, злочинець використовував пістолет. На місце події виїхали співробітники лабораторії федеральної поліції та балістичний експерт для проведення розслідування.

Було знайдено кілька гільз, а підозрювані встигли втекти. Прокуратура Брюсселя підтвердила, що розслідування триває, і наразі не виключають зв'язок з іншою стріляниною, що сталася напередодні.

Це вже другий інцидент за два дні в Андерлехті. У результаті стрілянини, на відміну від середи, рух метрополітену не постраждав, хоча один вхід на станцію був тимчасово закритий. Прокурор Брюсселя повідомив, що стрілянини пов'язані з територіальними конфліктами між наркоугрупованнями.