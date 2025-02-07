У Брюсселі сталася нова стрілянина: загинула людина

Стало відомо про ще одну стрілянину у Брюсселі. Це вже четвертий випадок за цей тиждень. В результаті події, на жаль, загинула одна людина.

Інцидент стався в комуні Андерлехт, де невідомі відкрили вогонь. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RTBF.

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Стрілянина у Брюсселі

Внаслідок нічної стрілянини у Брюсселі, яка трапилась у комуні Андерлехт, померла одна людина. Її особу поки не встановлено.

За попередньою версією правоохоронців, інцидент може бути пов'язаний із конфліктами між наркоугрупованнями, що конкурують. Поліція та прокуратура ведуть розслідування, з'ясовуючи обставини події.

Минулої ночі в муніципалітеті знову пролунали постріли, цього разу в районі Петербос близько 4 години ранку. Особу чоловіка поки не встановлено,

– зазначили у поліції.

Ситуація в місті залишається напруженою, адже, за даними правоохоронців, усі ці напади можуть бути частиною більшого протистояння між бандами наркоугруповань.

Нагадаємо, у брюссельському районі Андерлехт біля станції метро Клемансо сталася стрілянина, унаслідок якої чоловік отримав поранення в ногу. Злочинці втекли, а поліція розшукує підозрюваних, не виключаючи зв'язок цього нападу з попередніми випадками.

Мовиться про інцидент у Брюсселі, де також у метро трапилась стрілянина. Це спричинило перебої в русі двох гілок метрополітену та трамвайних ліній. Поліція розпочала пошуки підозрюваних, які, ймовірно, ховалися в тунелях.