Чоловіка, якого затримали після стрілянини в черкаському "МакДональдзі", виписали з лікарні. Він продовжить лікування як військовослужбовець.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на головного лікаря Третьої міської лікарні Олександра Федорука в коментарі виданню "18000".

В якому стані чоловік, який влаштував стрілянину?

За словами Федука, чоловіка, затриманого після стрілянини в черкаському "МакДональдзі", вже виписали з лікарні.

Стан був стабільний, його виписали. Він продовжить лікування як військовий,

– зазначив головний лікар Третьої міської лікарні.

Нагадаємо, що чоловіка, який влаштував стрілянину у "МакДональдзі" у Черкасах 7 серпня, затримали силами спецпідрозділу КОРД. В поліції зазначили, що постраждав лише стрілець. Зазначалося, що він поранив сам себе.

Також раніше Федорук повідомляв, що затриманий чоловік має різану рану шиї з пошкодженням судин, він перебував у важкому стані. Раніше медики навіть не давали прогноз щодо того, чи він виживе.