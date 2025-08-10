Мотиви стрільця вперше прокоментувала його дружина, 33-річна Марія. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ТСН.

Що розповіла дружина стрільця?

За словами Марії, її чоловік – не агресивна людина. У ресторані він не мав наміру комусь зашкодити, а хотів вкоротити віку собі на фоні війни та стресу.

Його довели обставини. Чоловік служив у десантно-штурмовій бригаді від літа 2022 року, а минулого року, напередодні новорічних свят, через шалений тиск на нього, через те, що спав по 3 години, через те, що не відпускали у відпустку, пішов у СЗЧ,

– розповіла дружина.

Вона додала, що стрілець мав проблеми з роботою, а до війни – працював у сфері SMM. Також відомо про проблеми з виплатою кредитів.

Поліція попрохала мене прийти туди та поспілкуватися з ним. Але потім сказали, що не треба – вони самі з ним домовлялися. Він не знав, що я туди приїхала. Я тільки бачила, як його вже виносили,

– згадує Марія.

Ймовірно, загрози життю фігуранта вже немає – його перевели з реанімації, припускає жінка.

Нагадаємо, чоловік перебував у тяжкому стані з геморагічним шоком через різану рану шиї з пошкодженням судин. Йому знадобилася штучна вентиляція легень.