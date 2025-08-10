Стрілянина в McDonald's у Черкасах: дружина затриманого розповіла про його мотиви
- 7 серпня в Черкасах сталася стрілянина в McDonald's – чоловік поранив себе та зачинився у вбиральні.
- Дружина розповіла, що він хотів вкоротити собі віку; фігурант нібито був у СЗЧ, мав проблеми з роботою та кредитами.
У четвер, 7 серпня, близько 11:00 у закладі харчування McDonald's у Черкасах сталася стрілянина. Чоловік поранив себе та зачинився у вбиральні, після чого його затримали спецпризначенці КОРДу.
Мотиви стрільця вперше прокоментувала його дружина, 33-річна Марія. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ТСН.
Дивіться також Чоловікові, який погрожував підірвати гранати у Черкасах, готують підозри за низкою статей
Що розповіла дружина стрільця?
За словами Марії, її чоловік – не агресивна людина. У ресторані він не мав наміру комусь зашкодити, а хотів вкоротити віку собі на фоні війни та стресу.
Його довели обставини. Чоловік служив у десантно-штурмовій бригаді від літа 2022 року, а минулого року, напередодні новорічних свят, через шалений тиск на нього, через те, що спав по 3 години, через те, що не відпускали у відпустку, пішов у СЗЧ,
– розповіла дружина.
Вона додала, що стрілець мав проблеми з роботою, а до війни – працював у сфері SMM. Також відомо про проблеми з виплатою кредитів.
Поліція попрохала мене прийти туди та поспілкуватися з ним. Але потім сказали, що не треба – вони самі з ним домовлялися. Він не знав, що я туди приїхала. Я тільки бачила, як його вже виносили,
– згадує Марія.
Ймовірно, загрози життю фігуранта вже немає – його перевели з реанімації, припускає жінка.
Нагадаємо, чоловік перебував у тяжкому стані з геморагічним шоком через різану рану шиї з пошкодженням судин. Йому знадобилася штучна вентиляція легень.