На момент інциденту у магазині перебували продавці і покупці. На щастя, ніхто не постраждав. Люди були налякані, однак це не завадило їм затримати порушницю, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Стрілянина у магазині Черкас

Вони обеззброїли жінку й викликали поліцію. Поліцейські прибули на місце події оперативно та затримали правопорушницю. Наразі невідомо, чи перебувала жінка в стані сп'яніння, адже проходити відповідну перевірку вона відмовилася.

31-річній черкащанці повідомлено про підозру за фактом хуліганства із застосуванням зброї. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Жінці загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

До слова, у Рівному в кафе на вулиці Чорновола 31-річний чоловік здійснив постріл із пістолета для відстрілу гумових куль, влучивши у металеву табличку з QR-кодом меню.