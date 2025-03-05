У Росії невідомі атакували відділення поліції: в Дагестані оголосили контртерористичну операцію

У російській республіці Дагестан у ніч на 5 березня було неспокійно. Група невідомих осіб буцімто напала на поліцейську дільницю – на околиці Махачкали відбулася стрілянина.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. У населеному пункті Семендер навіть оголосили режим контртерористичної операції.

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Що відомо про стрілянину

Адміністрація Махачкали о 00:25 повідомила про оперативно-пошукові заходи і попередила – у Семендері діятимуть "спеціальні заходи й тимчасові обмеження".

Оперативний штаб у Дагестані звертається до всіх жителів республіки з проханням про підвищення пильності та надання всебічної підтримки правоохоронним органам у вирішенні завдань із боротьби з екстремізмом і тероризмом,

– йдеться в заяві.

За даними пабліків, декілька молодиків нібито планували напад на об'єкт поліції. Стрілянина розпочалася, коли їх намагалися затримати силовики. Наразі підозрювані можуть бути заблоковані на околиці Семендера.

До слова, нещодавно в окупованій Макіївці російські військові влаштували стрілянину біля житлових будинків. Один із них захопив у заручники свою співмешканку, він забарикадувався в квартирі й кидав гранати.