Поруч були діти: у Дніпрі чоловік влаштував стрілянину на вулиці

У Дніпрі сталася стрілянина просто на вулиці. Чоловік відкрив вогонь у бік жінки після того, як вона зробила йому зауваження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУНП в Дніпропетровській області.

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Стрілянина у Дніпрі поблизу дітей

У середу, 12 червня, в поліцію надійшло повідомлення про стрілянину Чечелівському районі Дніпра. За словами очевидців, чоловік відкрив вогонь, перебуваючи у людному місці. Коли одна з перехожих зробила йому зауваження, він кілька разів вистрілив у її бік. За даними місцевих пабліків, ніхто не постраждав.

Нападником виявився 29-річний чоловік. Працівники поліції оперативно затримали зловмисника. Також у нього вилучили пневматичний пістолет.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за статтею хуліганство Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві чоловік влаштував стрілянину у готелі. З'ясувалося, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння. На щастя, внаслідок інциденту ніхто відвідувачів не постраждав. За скоєне чоловіку так само загрожує до 7 років позбавлення волі.