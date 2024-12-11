Тоді строковик убив 5 осіб, серед яких була одна цивільна, ще 5 – отримали поранення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДБР.

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Що відомо про стрілянину у Дніпрі у 2022 році

Винуватець повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив вибачення у рідних загиблих.

Під час строкової служби засуджений мав конфлікт з іншими військовослужбовцями. Кілька разів він був свідком сварок, про які доповідав керівництву. Через це в інших військових сформувалося до нього негативне ставлення,

– розповіли слідчі.

Після однієї із суперечок із колегами чоловік вирішив вбити тих, хто не поділяв його думок та поглядів. Він взяв у кімнаті зберігання зброї автомат та набої і почав розстрілювати людей.

Потім винуватець намагався втекти, прихопивши із собою автомат та 200 набоїв до нього. Однак за декілька годин його затримали у Дніпровському районі.

"У межах кримінального провадження проведено десятки експертиз, у тому числі стаціонарну комплексну психолого-психіатричну експертизу, яка встановила, що солдат не мав розладів з психікою і діяв цілковито свідомо", – додали у ДБР.

Чоловіка визнали винним за декількома статтями, зокрема, у незаконному поводженні зі зброєю та її викраденні, порушенні правил взаємовідносин між військовослужбовцями та правил вартової служби, умисному вбивстві та дезертирстві.

Суд вирішив призначити винуватцю довічне позбавлення волі та зобов'язав відшкодувати цивільні позови родичів загиблих.