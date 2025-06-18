А також затримати 27-річного чоловіка, який вчинив стрілянину. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

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Що відомо про стрілянину на Дніпропетровщині

За даними поліції, стрілянина сталася близько 21:30 17 червня поблизу кафе в Солоному. На місце виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Дніпровського РУП №1.

Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили в нього пістолет, який направили на експертизу. За фактом стрілянини відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство із застосуванням зброї. Наразі вирішується питання про вручення чоловіку повідомлення про підозру.

До слова, нещодавно ще одна стрілянина сталася у Дніпрі. Вона розпочалася просто на вулиці після того, як жінка зробила чоловіку зауваження.

29-річного зловмисника затримала поліція та вилучила в нього пневматичний пістолет. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі за хуліганство.