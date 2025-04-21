На Дніпропетровщині чоловік влаштував стрілянину: в поліції розповіли деталі інциденту

У Кам'янському, що на Дніпропетровщині, чоловік вчинив стрілянину з автомата. Поліцейським вдалося затримати правопорушника.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік, ймовірно, був напідпитку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

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Які наслідки стрілянини на Дніпропетровщині

За даними поліції, інцидент стався 20 квітня близько 14:30 на лівобережжі Кам'янського у дворі одного з багатоквартирних будинків. Правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідомий чоловік здійснює постріли.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та затримала порушника. Під час огляду у нього вилучили зброю, за попередніми даними, це автомат Калашникова.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Наразі тривають слідчі дії. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, що раніше невідомий чоловік влаштував стрілянину у ТРЦ "Форум" у Львові. Поліціянтам вдалося встановити його особу та вилучити зброю.