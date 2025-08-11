Вранці неділі у місті Санта-Лусія в Еквадорі сталася стрілянина. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Санта-Лусія розташоване в прибережній провінції Гуаяс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Що відомо про стрілянину в Еквадорі?

За даними правоохоронців, свідки розповіли, що на місце прибули кілька невідомих на важкоозброєному автомобілі та мотоциклах, після чого пролунала серія пострілів.

Внаслідок збройного нападу загинуло 8 людей, ще 3 зазнали поранення.

Національна поліція заявила, що в районі інциденту вже працюють оперативні підрозділи, які встановлюють причетних до нападу.

Серед загиблих – Хорхе Луїс Уркісо, брат мера Санта-Лусії Убальдо Уркісо. Як повідомив начальник місцевої поліції Хав’єр Чанго виданню El Universo, стрілянина сталася поруч із нічним клубом, що належав родині Уркісо.

Ми єднаємо наші серця та молитви з кожною з родин, постраждалих від цього насильницького інциденту, який вразив нашу громаду,

– заявили у мерії.

Асоціація муніципалітетів Еквадору також висловила жаль і співчуття у зв’язку зі смертю брата мера.

Поліція з’ясовує, чи пов’язаний цей напад із протистоянням між місцевими злочинними угрупованнями.

Трагедія сталася на тлі внутрішнього збройного конфлікту, оголошеного урядом у січні 2024 року, та дії надзвичайного стану, який охоплює провінцію Гуаяс.

Хвиля насильства в Еквадорі триває: лише два тижні тому прокуратура розпочала розслідування після масового вбивства 17 людей у кантоні Ель-Емпальме, де невідомі відкрили вогонь у місцевому барі.