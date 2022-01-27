Влада Киргизстану евакуювала людей. У Таджикістані повідомили про загиблого чоловіка.
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На кордоні Киргизстану і Таджикистану знову загострення
Прикордонники Киргизстану 27 січня заявили, що таджицька сторона відкрила вогонь з мінометів та гранатометів. Натомість ЗМІ Таджикистану звинувачують в обстрілах киргизьких військових, яким відповіли стріляниною.
Число поранених з обох сторін через зіткнення на кордоні Таджикистану та Киргизстану зросло до 17, з них 11 – таджикистанських військових,
– повідомили у телеграмі "Протесты в мире".
Також видання ASIA-Plus повідомило, що стрілянина триває. Відповідну інформацію виданню надало джерело в адміністрації таджикистанского міста Ісфара.
"Наразі перестрілка триває. Інтенсивна стрілянина йде на перехресті села Сомонійон. У селах Сомонійон та Ходжа Ало відключили електрику. Мер Ісфари перебуває на місці конфлікту", – повідомило джерело.
Попередньо відомо, що снаряд противників потрапив у будинок місцевого мешканця в селі Ходжа Ало. Чоловік помер від поранень. Окрім того, медики місцевої лікарні розповіли, що:
- в Таджикистані в лікарню доправили 11 людей – 3 цивільних та 8 військовослужбовців;
- з них 2 – мають забої, всі решта – вогнепальні поранення;
- вони у стабільному стані.
Видання 24.kg. повідомило про поранення зі сторони Киргизстану. Зокрема 4 військових з осколковими пораненнями доправили до місцевої лікарні. Відповідну інформацію оприлюднив координатор з охорони здоров'я Баткенської області Арзибек Борубеков. Про їхній стан наразі нічого невідомо. Проте ЗМІ пишуть, що влада домовляється про режим припинення вогню.
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Що цьому передувало
- 27 січні поновились обстріли між Киргизстаном і Таджикистаном. Відомо, що перед цим автомобілі громадян Таджикистану закидали камінням. Відповідну заяву зробив секретар мерії таджицького міста Ісфара Зубайдулло Шомадов.
- Генсек Організації договору про колективну безпеку Станіслав Зась закликав Таджикистан та Киргизстан негайно припинити вогонь. Прикордонники Киргизстану перейшли у посилений режим роботи.
- Відомо, що сутички між країнами тривають давно. Зокрема вони стосуються доступу до водорозподільного пункту, адже вода є там неабиякою цінністю.
- Сутички загострились у квітні 2021 року. Тоді загинула орієнтовно 131 людина. Згодом президенти країн таки доповнились про перемир'я та про означення кордонів країн.
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