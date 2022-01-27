Стрілянина, евакуація, жертви: яка ситуація на кордоні Киргизстану і Таджикистану

На кордоні Киргизстану і Таджикистану знову відновились обстріли. Попередньо відомо, що поранення отримали понад 10 людей.

Влада Киргизстану евакуювала людей. У Таджикістані повідомили про загиблого чоловіка.

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На кордоні Киргизстану і Таджикистану знову загострення

Прикордонники Киргизстану 27 січня заявили, що таджицька сторона відкрила вогонь з мінометів та гранатометів. Натомість ЗМІ Таджикистану звинувачують в обстрілах киргизьких військових, яким відповіли стріляниною.

Число поранених з обох сторін через зіткнення на кордоні Таджикистану та Киргизстану зросло до 17, з них 11 – таджикистанських військових,

– повідомили у телеграмі "Протесты в мире".

Також видання ASIA-Plus повідомило, що стрілянина триває. Відповідну інформацію виданню надало джерело в адміністрації таджикистанского міста Ісфара.

"Наразі перестрілка триває. Інтенсивна стрілянина йде на перехресті села Сомонійон. У селах Сомонійон та Ходжа Ало відключили електрику. Мер Ісфари перебуває на місці конфлікту", – повідомило джерело.

Попередньо відомо, що снаряд противників потрапив у будинок місцевого мешканця в селі Ходжа Ало. Чоловік помер від поранень. Окрім того, медики місцевої лікарні розповіли, що:

в Таджикистані в лікарню доправили 11 людей – 3 цивільних та 8 військовослужбовців;

з них 2 – мають забої, всі решта – вогнепальні поранення;

вони у стабільному стані.

Видання 24.kg. повідомило про поранення зі сторони Киргизстану. Зокрема 4 військових з осколковими пораненнями доправили до місцевої лікарні. Відповідну інформацію оприлюднив координатор з охорони здоров'я Баткенської області Арзибек Борубеков. Про їхній стан наразі нічого невідомо. Проте ЗМІ пишуть, що влада домовляється про режим припинення вогню.

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Що цьому передувало

27 січні поновились обстріли між Киргизстаном і Таджикистаном. Відомо, що перед цим автомобілі громадян Таджикистану закидали камінням. Відповідну заяву зробив секретар мерії таджицького міста Ісфара Зубайдулло Шомадов.

Генсек Організації договору про колективну безпеку Станіслав Зась закликав Таджикистан та Киргизстан негайно припинити вогонь. Прикордонники Киргизстану перейшли у посилений режим роботи.

Відомо, що сутички між країнами тривають давно. Зокрема вони стосуються доступу до водорозподільного пункту, адже вода є там неабиякою цінністю.

Сутички загострились у квітні 2021 року. Тоді загинула орієнтовно 131 людина. Згодом президенти країн таки доповнились про перемир'я та про означення кордонів країн.

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