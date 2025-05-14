Серед громадян ніхто не постраждав. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію.

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Що відомо про стрілянину

Повідомлення про стрілянину надійшло до правоохоронців близько 7:30. Туди негайно скерували наряди та ввели спеціальну операцію.

Завдяки проведеним заходам зловмисника затримали. Поліція продовжує працювати на місці події та з'ясовує обставини інциденту.

Деталі згодом,

– зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, 8 травня у Софіївській Борщагівці на Київщині 63-річний місцевий мешканець розстріляв військового та його тещу. Ймовірно, у день трагедії між ними стався конфлікт щодо оплати зброї, яку загиблий напередодні міг продати зловмиснику. Фігурант отримав підозру в навмисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю. У його будинку вилучили автомат, понад 300 патронів і гранату.