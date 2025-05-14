У Києві сталася стрілянина в готелі: поліція розповіла подробиці інциденту

Поліція встановила особу чоловіка, який зранку 14 травня влаштував стрілянину в столичному готелі. Виявилося, що чоловік був п'яний. На щастя, його дії не завдали проблем іншим мешканцям готелю.

Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Києва. За хуліганські дії чоловікові може загрожувати до 7 років за ґратами.

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Подробиці стрілянини в Києві

26-річний чоловік відкрив вогонь в готелі, що розташований у Святошинському районі. Поліція провела оперативні дії та встановила, що хуліган там проживав. Під час скоєння злочину він був у нетверезому стані. Мотиви його дій досі невідомі.

Поліціянти встановили, що чоловік приїхав із Хмельницької області до Києва через роботу. Близько тижня тому він оселився в готелі. 14 травня хуліган у своєму номері кілька разів вистрелив із вогнепальної зброї.

Правоохоронці затримали стрільця та вилучили зброю. Інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, наприкінці квітня в Києві сталася стрілянина між двома чоловіками. Перебуваючи на стоянці вони розпочали словесну перепалку, під час якої один з учасників вистрелив зі зброї. Під час стрілянини ніхто не постраждав, чоловіків затримали поліцейські.

Ще раніше у Святошинському районі внаслідок застосування зброї чоловік отримав вогнепальне поранення. На місці події стрільця не було, тож поліція розпочала його пошук і розслідування.