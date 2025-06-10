Про це пише 24 Канал з посиланням на газету Krone Zeitung.

До теми Нападник – колишній учень: у мережі поширили моторошні кадри зі стріляниною в школі Австрії

Нові деталі про нападника в школі Граца

У будинку 21-річного хлопця, який напав на учнів та персонал середньої школи міста Грац із пістолетами знайшли повідомлення від нього. Вдалося встановити, що чоловіка звали Артур А., він є громадянином Австрії. Свого часу він навчався в цій школі, де влаштував стрілянину. Ймовірно, під час навчання хлопець був жертвою булінгу.

Записку, яку нападник залишив у кімнаті, знайшли правоохоронці. Відомо, що школу чоловік не закінчив. Імовірно, його ображали однокласники. Внаслідок цього його психіка дуже постраждала та він наважився на стрілянину під час якої загинули 11 людей. Очевидці чули близько 20 пострілів, що свідчить про серйозний збройний напад. Чоловік використав для нападу одразу два пістолети. Він законно ними володів і до цього не мав проблем з поліцією.

Сам Артур після скоєного пішов до туалету школи, де наклав на себе руки.

Після інциденту в Австрії оголосили триденну жалобу за загиблими. Передачі та репортажі про напад на австрійську школу показували й на німецьких телеканалах.

Нагадаємо, за даними поліції стрілянина відбувалася 10 червня у федеральній гімназії на вулиці Драйершютценгассе, що неподалік від головного центрального залізничного вокзалу міста Грац.