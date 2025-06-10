Підозрюваний скоїв напад з 2 пістолетами: нові деталі про стрілянину в школі в Граці

В австрійському місті Грац 10 червня сталася стрілянина у школі, внаслідок якої є загиблі та постраждалі. Підозрюваний скоїв напад в освітньому закладі з 2 пістолетами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер підтвердив, що внаслідок стрілянини у школі у Граці 10 червня було 9 жертв. Це були 6 жінок і троє чоловіків.

За словами глави австрійського МВС, стрілець також загинув. Карнер підкреслив, що ще 12 осіб зазнали поранень через цей напад.

В австрійській поліції, своєю чергою, стверджують, що підозрюваний під час стрілянини використав два пістолети. Зброю також виявили на місці злочину.

Правоохоронці підкреслили, що чоловік, який здійснив напад, законно володів двома одиницями вогнепальної зброї. Підорюваний також мав ліцензію на ці пістолети.

Поліцейські наголосили, що до інциденту 10 червня чоловік не був відомий поліції, скарг щодо його дій не було, стрільця також не притягували до жодної відповідальності раніше.

Речник поліції Австрії також заявив, що місце, де було скоєно смертельний напад, перебувало під оточенням поліції протягом 17 хвилин.

До слова, раніше міністр внутрішніх справ Австрії заявляв, що підозрюваний у вчинені стрілянини у школі в Граці був колишнім учнем цього закладу освіти. У поліції наголосили, що чоловікові був 21 рік.