В Індустріальному районі Харкова 3 серпня сталася стрілянина. У місцевому телеграм-каналі з'явилося відео, на якому чоловік прицілюється та стріляє в іншого.

Варто зазначити, що потерпілий має протез на правій нозі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Харківщини та Харківську обласну прокуратуру.

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Що відомо про стрілянину в Харкові?

На відео, яке поширили в мережі, можна побачити, що поранений хапається за живіт і падає. Після цього стрілець підходить до нього та починає бити. Троє чоловіків нападають на стрільця та намагаються відтягнути від пораненого.

З етичних причин ми не поширюємо відео нападу. Проте ви можете переглянути його за посиланням. Увага!Чутливим краще не дивитися, 18+.

Наразі відомо, що 22-річного хлопця доставили до лікарні. Потерпілий повідомив, що в нього стріляв невідомий чоловік. Директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта у коментарі Суспільному Харків розповів, що в пораненого забійна рана передньої черевної стінки.

Згодом у поліції Харківщини заявили, що затримали зловмисника, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ. Там розповіли, що ввечері 3 серпня до поліції надійшло повідомлення від очевидців про стрілянину. За адресою негайно виїхали наряди поліції, слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія.

Поліцейські встановили, що під час раптового конфлікту 43-річний фігурант дістав травматичний пістолет ПМР 9 міліметрів і вистрілив у ветерана ЗСУ, після чого побив його. Працівники поліції оперативно розшукали та затримали стрілка. Ним виявився місцевий мешканець.

Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчими розпочато досудове розслідування за фактом хуліганства. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Всі деталі події наразі встановлюють.

До слова, у середу, 16 липня, на Чернігівщині курсант розстріляв військових на полігоні ЗСУ. Поліції вдалося затримати підозрюваного, наразі триває досудове розслідування.