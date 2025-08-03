Зазначається, що кривдник ветерана – 43-річний місцевий житель. Між чоловіками виник конфлікт біля багатоквартирного будинку по вулиці 92-ї бригади, передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.

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Що відомо про напад на ветерана ЗСУ у Харкові?

Під час сварки фігурант дістав травматичний пістолет і вистрілив у ветерана ЗСУ.

Чоловіка, який стріляв, затримано. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за статтею про "хуліганство, вчинене із застосуванням спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень".

Потерпілий перебуває у лікарні, медики надають йому необхідну допомогу.

Стрілянина у Харкові / Фото прокуратура

До слова, 13 червня в Івано-Франківську двоє невідомих напали на ветерана "Азову" Андрія Кориневича, використовуючи телескопічні палиці та газовий балон зі сльозогінною речовиною.

Навесні у Києві побили ветерана через зауваження щодо російської музики. Військовому кинули в голову пляшкою води, постраждалого госпіталізували через погане самопочуття.