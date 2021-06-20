Поліція відкрила справу через стрілянину в Харкові за участі помічника нардепа Куницького

У Харкові розпочали кримінальне провадження за фактом стрілянини 19 червня. З травматичного пістолета стріляв помічник народного депутата Олександра Куницького Дмитро Ніконов.

Правоохоронці зазначили, 42-річного потерпілого довелось госпіталізувати. До таких результатів призвів конфлікт між двома водіями через місце для парковки.

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Потерпілий отримав пошкодження стопи

За попередньою інформацією, 38-річний учасник суперечки вистрелив з травмату в бік свого опонента. Останній отримав пошкодження стопи.

Що каже про інцидент сам Ніконов

Кримінальне провадження порушили за умисне легке тілесне ушкодження. Максимальне покарання, яке передбачає закон, – до 2 років обмеження волі.

Помічник "Слуги народу" каже, що він захищався. Мовляв, інший водій відмовився відігнати авто на його прохання, а натомість накинувся на нього. Ніконов вистрелив в його бік, а потерпілий начебто наступив на гумову кулю.

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Травмований водій розповідає іншу версію: що напав на нього саме Ніконов. Помічника нардепа чоловік вдарив лише тому, що боявся за своє життя.

Дмитро Ніконов каже, що має дозвіл на травматичну зброю. У ЗМІ навіть оприлюднили фото документів.

Дивіться відео стрілянини з Харкова: