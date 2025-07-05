Як повідомляє видання Sächsische Zeitung, 40-річний чоловік вистрілив із вікна багатоквартирного будинку по пішоходу, внаслідок чого той зазнав поранень, передає 24 Канал.

Дивіться також У Києві затримали чоловіка, який стріляв у групу підлітків під час суперечки

Постраждав українець

Поліція затримала підозрюваного у скоєнні злочину. Потерпілим виявився 41-річний громадянин України, який отримав поранення руки. Його життю нічого не загрожує.

Зловмисник стріляв з пневматичного газового пістолета із сталевими кульками. Після консультацій із прокуратурою 40-річного громадянина Німеччини залишили під вартою. У суботу мають вирішити, чи буде він доставлений до слідчого судді. Мотив нападу наразі залишається невідомим.

Нагадаємо, що у Києві невідомий велосипедист відкрив вогонь по авто Вікторії Дворецької, керівниці інструкторського відділу "Повернись живим", куля ледь не влучила у її сина. Стрілка згодом затримали. Він пояснив свої дії тим, що його "підрізали" машиною. Прокуратура готує йому підозру за хуліганство, що загрожує до семи років ув'язнення.