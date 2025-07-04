У Хмельницькому сталася стрілянина: є поранений

Надзвичайна подія сталася 4 липня у Хмельницькому. До місцевої лікарні доправили чоловіка з вогнепальним пораненням.

Про стрілянину у місті Суспільному розповіла інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур, передає 24 Канал.

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Є постраждалий

За словами інспекторки, на місці працює слідчо-оперативна група, щоб з'ясувати усі обставини події.

Тим часом керівник Хмельницької міської лікарні Валерій Гарбузюк розповів, що у приймальне відділення доставили пацієнта з вогнепальним пораненням грудної клітки. Його направили до операційної.

Пацієнт гемодинамічно стабільний, загальний стан – середньої тяжкості,

– зазначив медик.

Нагадаємо, що у Малопольському воєводстві Польщі 57-річний чоловік застрелив молоду пару та поранив ще одну жінку в їхньому будинку.

Поліція розпочала пошуки підозрюваного, залучивши службових собак і дрони, мотиви вбивства наразі невідомі.

26 червня в електропоїзді "Козятин – Київ" сталася стрілянина внаслідок конфлікту між пасажирами.