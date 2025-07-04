У Хмельницькому сталася стрілянина: є поранений
- 4 липня у Хмельницькому сталася стрілянина, внаслідок якої поранено чоловіка.
- Постраждалого з вогнепальним пораненням грудної клітки доставили до лікарні.
Надзвичайна подія сталася 4 липня у Хмельницькому. До місцевої лікарні доправили чоловіка з вогнепальним пораненням.
Про стрілянину у місті Суспільному розповіла інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур, передає 24 Канал.
Дивіться також У Києві затримали чоловіка, що стріляв у авто волонтерки "Повернись живим"
Є постраждалий
За словами інспекторки, на місці працює слідчо-оперативна група, щоб з'ясувати усі обставини події.
Тим часом керівник Хмельницької міської лікарні Валерій Гарбузюк розповів, що у приймальне відділення доставили пацієнта з вогнепальним пораненням грудної клітки. Його направили до операційної.
Пацієнт гемодинамічно стабільний, загальний стан – середньої тяжкості,
– зазначив медик.
Нагадаємо, що у Малопольському воєводстві Польщі 57-річний чоловік застрелив молоду пару та поранив ще одну жінку в їхньому будинку.
Поліція розпочала пошуки підозрюваного, залучивши службових собак і дрони, мотиви вбивства наразі невідомі.
26 червня в електропоїзді "Козятин – Київ" сталася стрілянина внаслідок конфлікту між пасажирами.