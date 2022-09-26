Нападник убив охоронця, пройшов далі і почав стріляти по дітях. Злочинець, який проник до школи, застрелився. Про це повідомляють росЗМІ.

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Кількість загиблих зросла

Число загиблих через стрілянину в школі Іжевська зросло до 13 осіб, серед них семеро дітей.

Поранення отримала 21 особа, серед них 14 дітей.

Очевидці розповіли про стрілянину

У мережі очевидці стрілянини розповіли, що у школі відбувається "повний пиз*ець" і в будівлі багато крові.

Там такий пиз*ець. Давай я потраплю додому і розповім усе? Тут взагалі не смішно. Ми бігли по всій школі, нас евакуювали, там всюди кров, виносили померлих дітей чи які просто поранені. Охоронець сд*х, нас не випускають із дитсадка, я не знаю, що робити,

– розповіла одна зі школярок.

Стрілянина у школі Іжевська: все, що відомо

За попередньою інформацією, стрілянину почав дорослий чоловік у чорному одязі під час уроку. Він був озброєним двома травматичними пістолетами, переробленими під стрілянину бойовими патронами.

У мвс заявили, що зловмисник наклав на себе руки. Також загинув охоронець. Один з учнів вистрибнув у вікно. Директор школи встигла сховатися з пораненим підлітком у кабінеті та закритися там.

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