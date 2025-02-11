В одному з кафе Харкова сталася стрілянина: поранені двоє людей
- У Харкові відбулася стрілянина в кафе, чоловік поранив двох відвідувачів з травматичного пістолета.
- Нападник був у стані алкогольного сп'яніння.
- У попередніх випадках стрілянини в кафе в Києві та Рівному також фігурували конфлікти із застосуванням травматичної зброї.
У Харкові ввечері 9 лютого чоловік влаштував стрілянину в місцевому кафе. Гість закладу застосував зброю через конфлікт з іншими відвідувачами. Чоловіка затримали за хуліганство.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Харківської області. Чоловік стріляв по людях з травматичного пістолета.
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Поліція затримала стрільця у Харкові
Минулої неділі, 9 лютого, правоохоронці отримали повідомлення про те, що на проспекті Петра Григоренка стався конфлікт між двома компаніями. Поліцейські виїхали за адресою та встановили, що люди відпочивали в кафе, але посварилися між собою. Житель Харкова мав при собі травматичний пістолет Форт-17. Він застосував зброю проти двох гостей кафе, з якими вступив у словесний конфлікт. Внаслідок кількох пострілів двоє чоловіків 48 і 56 років дістали поранення, але від госпіталізації відмовилися.
Нападник був у стані алкогольного сп'яніння. Поліція затримала його, провела огляд місця події та вилучила речові докази.
Поліцейські вилучили травматичний пістолет у жителя Харкова / Фото Національної поліції
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Чоловіку, який скоїв напад, повідомили про підозру у скоєнні злочину.
Вже не перший випадок стрілянини в кафе
- У січні озброєний напад стався в одному з кафе Києва. Нападник та постраждалий 68-річний чоловік мали конфлікт, в результаті якого проти пенсіонера застосували травматичну зброю. Його було поранено, а нападник втік з місця злочину.
- У Рівному чоловік також стріляв з пістолета під час відпочинку в кафе. Він здійснив постріл із пістолета для відстрілу гумових куль, влучивши у металеву табличку з QR-кодом меню. На щастя, тоді постраждалих не було.
- У жовтні в Софіївській Борщагівці сталася стрілянина в кафе через суперечку жінок. За них заступилися чоловіки, які перебували разом. В якийсь момент один з учасників конфлікту тричі вистрілив у опонента з травматичної зброї. Поранення дістав поліцейський, який у той час не перебував на службі. Правоохоронці швидко встановили особу стрільця та вилучили зброю.