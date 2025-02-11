В одному з кафе Харкова сталася стрілянина: поранені двоє людей

У Харкові ввечері 9 лютого чоловік влаштував стрілянину в місцевому кафе. Гість закладу застосував зброю через конфлікт з іншими відвідувачами. Чоловіка затримали за хуліганство.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Харківської області. Чоловік стріляв по людях з травматичного пістолета.

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Поліція затримала стрільця у Харкові

Минулої неділі, 9 лютого, правоохоронці отримали повідомлення про те, що на проспекті Петра Григоренка стався конфлікт між двома компаніями. Поліцейські виїхали за адресою та встановили, що люди відпочивали в кафе, але посварилися між собою. Житель Харкова мав при собі травматичний пістолет Форт-17. Він застосував зброю проти двох гостей кафе, з якими вступив у словесний конфлікт. Внаслідок кількох пострілів двоє чоловіків 48 і 56 років дістали поранення, але від госпіталізації відмовилися.

Нападник був у стані алкогольного сп'яніння. Поліція затримала його, провела огляд місця події та вилучила речові докази.

Поліцейські вилучили травматичний пістолет у жителя Харкова / Фото Національної поліції

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Чоловіку, який скоїв напад, повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Вже не перший випадок стрілянини в кафе