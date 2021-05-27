Був непримітний і тихий: що відомо про чоловіка, який застрелив 8 людей у Каліфорнії

Напередодні в американському штаті Каліфорнія сталася кривава стрілянина з багатьма вбитими. Нападник відкрив вогонь по своїм колегам на залізничній станції.

За даними правоохоронців, загалом внаслідок стрілянини загинули 9 людей: 8 невинних жертв та сам стрілок.

Важливо Під час стрілянини у Каліфорнії вбили щонайменше 8 людей

Ким був нападник

Стрілком виявився 57-річний Сем Кессіді, який працював на залізниці. О 6:30, коли денна зміна міняла нічну, а співробітники збиралися у дворі транспортного депо, Кессіді відкрив вогонь по колегах.

Як з'ясувалося, перед виходом на роботу, Кессіді підпалив власний будинок. За даними місцевих ЗМІ, чоловік вже не вперше влаштовував пожежі вдома.

Колишня дружина, з якою Кессіді давно не підтримував стосунків, розповіла, що чоловік ще у шлюбі постійно скаржився на роботу і колег. Останніми роками жив сам, ні з ким не спілкувався.

Я його бачив кілька разів. Він був такий непримітний, неговіркий, тихий. Щоразу, коли я з ним вітався, він так дивно на мене дивився. Тож я ніколи із ним і не говорив,

– розповів сусід Дуг Сах.

Що відомо про стрілянину

Трагедія сталася 26 травня у залізничному дворику в місті Сан-Хосе, штат Каліфорнія. Внаслідок стрілянини загинули 9 осіб, зокрема й нападник, ще кілька осіб отримали поранення.

Місцеві правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Наразі про мотиви нападника нічого не відомо.

Президент США Джо Байден вже відреагував на трагедію і закликав Конгрес вжити заходів щодо законодавства про зброю та покласти край епідемії насильства.