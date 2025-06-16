Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцейське управління міста Вест-Веллі.

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Що відомо про стрілянину на WestFest

Так, приблизно о 22:10 15 червня (за американським часом) під час святкування між двома групами людей сталася словесна перепалка. Поліція наблизилася до компаній, аби зупинити її, після чого 16-річний хлопець дістав пістолет та відкрив вогонь. Правоохоронці почали стріляти у відповідь.

Внаслідок інциденту загинула 41-річна жінка, яка випадково перебувала поруч, а також 18-річний хлопець, який належав до однієї з груп, і восьмимісячне немовля.

Також поранено двоє людей – 17-річна дівчина та 15-річний хлопець отримали поранення в руки. У поліції зазначили, що невідомо, чи вони пов'язані зі зловмисниками. Самого стрільця вже відправили під варту, правоохоронці опитують свідків.

Як пише Reuters, від початку 2025 року в США сталося 156 подібних стрілянин. Мовиться про випадки, коли було поранено або вбито щонайменше чотирьох людей, без урахування стрільця.