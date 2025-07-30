Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
Дивіться також "Відзначив" перемогу Усика: у Києві затримали п'яного чоловіка зі зброєю
Що відомо про стрілянину на вулиці Каштановій у Києві?
Близько 23 години на вулиці Каштановій сталася стрілянина. На місце викликали поліцію.
Правоохоронці встановили, що 46-річний місцевий житель, виходячи з супермаркету, зробив зауваження водію Audi через неправильне паркування.
Під час словесної перепалки керманич декілька разів вистрелив у бік перехожого. Внаслідок цього чоловік зазнав поранення обличчя. Опісля водій втік на автомобілі.
Невдовзі стрілка розшукали й затримали. Ним виявився 19-річний киянин. Зброю вилучили.
Читайте також На Одещині невідомі влаштували стрілянину з ДТП: що кажуть у поліції
Стрілянини у Києві / Фото поліції
Йдеться про хуліганство, вчинене і застосуванням зброї. Водієві загрожує до 7 років позбавлення волі.