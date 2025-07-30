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24 Канал Новини України Поранив в обличчя: у Києві водій вистрілив у перехожого через зауваження щодо паркування
30 липня, 10:27
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Поранив в обличчя: у Києві водій вистрілив у перехожого через зауваження щодо паркування

Юлія Муріна
Основні тези
  • У Києві водій влаштував стрілянину після зауваження перехожого щодо неправильного паркування.
  • Чоловік зазнав поранень в обличчя.

Ввечері 29 липня у Києві один з водіїв влаштував стрілянину. На Троєщині чоловік відкрив вогонь після зауваження перехожого щодо неправильного парування авто.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Що відомо про стрілянину на вулиці Каштановій у Києві?

Близько 23 години на вулиці Каштановій сталася стрілянина. На місце викликали поліцію.

Правоохоронці встановили, що 46-річний місцевий житель, виходячи з супермаркету, зробив зауваження водію Audi через неправильне паркування. 

Під час словесної перепалки керманич декілька разів вистрелив у бік перехожого. Внаслідок цього чоловік зазнав поранення обличчя. Опісля водій втік на автомобілі.

Невдовзі стрілка розшукали й затримали. Ним виявився 19-річний киянин. Зброю вилучили.

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Стрілянини у Києві / Фото поліції

Йдеться про хуліганство, вчинене і застосуванням зброї. Водієві загрожує до 7 років позбавлення волі.