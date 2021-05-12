Стрілянина в казанській школі: стан 6 учнів залишається важким

Смертельна стрілялина у гімназії Казані відбулась 11 квітня. Внаслідок нападу наразі в лікарнях перебувають троє дорослих та 20 дітей.
Джерело:"Татар-информ"
З них – стан здоров'я шести учнів залишається важким, а ще двох дітей – вкрай важким. Інші постраждалі почуваються стабільно.
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Раніше стало відомо, що під час обстрілів постраждало 18 дітей. Кількість жертв зросла, тому що деякі школярі через стан шоку не розповідали про своє самопочуття.
Заступник головного лікаря з хірургії дитячої клінічної лікарні Татарстану Михайло Поспєлов відзначив, що п'ятьох дітей, які постраждали під час стрілянини, перевезуть до Москви для подальшого лікування.
Хірург розповів, що діти здебільшого мають скелетні травми і проникаючі поранення грудної та черевної порожнини. З постраждалими в реанімаційних відділеннях, як розповів лікар, одночасно працювали мультидисциплінарні бригади, які містять:
- хірургів;
- травматологів;
- торакальних хірургів;
- реаніматологів.
Крім цього, з перших хвилин надходження дітей до лікарні з ними та їхніми батьками почали спілкуватися психологи. Загалом 12 школярів отримали вогнепальні поранення. "Двоє дітей, яких доправили ввечері після теракту, відпустили додому на домашнє лікування", – додав хірург.Відзначимо! В Казані вже відбулись похорони дітей, які загинули під час стрілянини в гімназії. Нагадаємо, що загалом загинуло 7 дітей.
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Коротко про стрілянину в школі Казані
- Смертельна стрілянина в казанській школі відбулась зранку 11 травня. Її розпочав 19-річний Ільназ Галявієв.
- Внаслідок цього загинуло 9 людей: серед них 7 восьмикласників та 2 працівники школи.
- За словами мати нападника, напередодні він купив рушницю і заявив, що полюватиме.
- Галявієв вже зізнався у скоєному злочині. Йому загрожує довічне ув'язнення.