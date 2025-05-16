Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду".
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Чому поліція відкрила стрілянину в Києві
Під ранок на Майдані чули постріли. Це поліцейські були змушені відкрити вогонь.
Під час патрулювання інспектори зупинили автомобіль Audi, оскільки водій рухався у комендантську годину.
Перевіривши документи у водія, патрульні з'ясували, що чоловік перебуває в розшуку за статтею 210 КУпАП ("Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу", – 24 Канал). Ми запросили громадянина проїхати до РТЦК для подальшого з'ясування всіх обставин,
– навели дані в поліції.
Та чоловік став агресивно поводитися і поїхав з місця події, наїхавши на поліцейського.
Інспектор здійснив постріли з табельної вогнепальної зброї у напрямку транспортного засобу, проте водій продовжив рух.
Автівку знайшли, а чоловіка затримали.
"Подальшим з'ясуванням всіх обставин займаються слідчі. Постраждалих внаслідок застосування зброї немає. Патрульний звернувся за медичною допомогою", – підсумували в поліції.
24 Канал звернувся до поліції, щоб отримати коментар.