Патрульні в Києві стріляли по машині: в поліції розповіли, що сталося

Уночі в столиці стався інцидент з поліцією. Правохоронці пояснили ЗМІ, чому відкрили стрілянину.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду".

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Чому поліція відкрила стрілянину в Києві

Під ранок на Майдані чули постріли. Це поліцейські були змушені відкрити вогонь.

Під час патрулювання інспектори зупинили автомобіль Audi, оскільки водій рухався у комендантську годину.

Перевіривши документи у водія, патрульні з'ясували, що чоловік перебуває в розшуку за статтею 210 КУпАП ("Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу", – 24 Канал). Ми запросили громадянина проїхати до РТЦК для подальшого з'ясування всіх обставин,

– навели дані в поліції.

Та чоловік став агресивно поводитися і поїхав з місця події, наїхавши на поліцейського.

Інспектор здійснив постріли з табельної вогнепальної зброї у напрямку транспортного засобу, проте водій продовжив рух.

Автівку знайшли, а чоловіка затримали.

"Подальшим з'ясуванням всіх обставин займаються слідчі. Постраждалих внаслідок застосування зброї немає. Патрульний звернувся за медичною допомогою", – підсумували в поліції.

24 Канал звернувся до поліції, щоб отримати коментар.