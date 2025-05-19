Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Унаслідок інциденту ніхто з громадян не постраждав.

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Що відомо про інцидент

Водій та пасажир автомобіля Audi влаштували стрілянину у Дарницькому районі столиці.

За результатами спецоперації протягом години правоохоронці встановили місцеперебування зловмисників, які відпочивали неподалік в одному із ресторанів.

22-річного та 33-річного чоловіків затримали, у них вилучили пістолет. Фігурантів доставили до Дарницького управління поліції.

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За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Подібні дії караються позбавленням волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, у середу, 14 травня, 26-річний чоловік у нетверезому стані влаштував стрілянину в готелі у Святошинському районі Києва. Він приїхав із Хмельницької області, мотиви зловмисника залишаються невідомими.