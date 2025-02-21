У Києві муніципальні охоронці затримали дебошира, який почав стрілянину в парку
- Муніципальна охорона Києва затримала чоловіка, який стріляв у парку Партизанської слави.
- У дебошира забрали зброю та викликали поліцію.
В одному з парків Києва муніципальна охорона затримала чоловіка, який стріляв зі зброї. Хуліган ледь не вистрелив в охоронців, але вони змогли його зупинити та забрати зброю.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на комунальну організацію "Муніципальна охорона". Подія сталася ввечері 20 лютого в парку Партизанської слави.
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Муніципали Києва затримали чоловіка зі зброєю
Під час патрулювання муніципальні охоронці почули постріли на лівому березі Києва. Вони встановили, що хтось відкрив вогонь зі зброї в парку Партизанської слави.
Підійшовши до місця, вони побачили чоловіка, який поводився агресивно та неадекватно. Дебошир заховався за деревами та направив постріли в бік охоронців. На щастя, він не влучив, тож ніхто не постраждав.
У результаті чоловіка вдалося затримати, його зброю вилучили. На місце події муніципали викликали поліцію. Правоохоронці розпочали слідчі дії.
Стрілянина у Києві: останні новини
У грудні стрілянина в Дарницькому районі столиці закінчилася загибеллю людини. Двоє чоловіків конфліктували, один з них застосував проти іншого зброю, влучивши у голову. Від отриманих поранень постраждалий загинув на місці.
У листопаді минулого року сталася резонансна стрілянина в київському готелі "Sky Loft". Перед цим учасники конфлікту побилися. Внаслідок цього інциденту один чоловік помер, а ще двоє потрапили до лікарні.