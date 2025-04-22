Як повідомляє поліція, о 08:50 до неї надійшло повідомлення про виявлення чоловіка із вогнепальним пораненням у Святошинському районі столиці, передає 24 Канал.

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Що відомо

Наразі поліція Києва встановлює обставини події, унаслідок якої чоловік отримав вогнепальне поранення Потерпілого госпіталізовано. На місці працює слідчо-оперативна група та інші екстрені служби.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство.

До слова, 20 квітня близько 14:30 на лівобережжі Кам'янського, що на Дніпропетровщині, у дворі одного з багатоквартирних будинків чоловік стріляв з автомата, ймовірно, у стані алкогольного сп'яніння.

Також нещодавно у ТРЦ "Форум" у Львові відвідувач на кріслі колісному вистрілив з пістолета в підлогу, постраждалих немає. Поліція встановила особу стрілка, вилучила зброю та розслідує обставини інциденту.