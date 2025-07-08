Наразі на місці злочину працюють правоохоронці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Що відомо про вбивство у Деснянському районі Києва

У поліції розповіли, що повідомлення про стрілянину у Деснянському районі надійшло до правоохоронців 8 липня близько 7 ранку.

Попередньо, правоохоронці з'ясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий і вистрелив зі зброї, після чого втік. Від зазнаного вогнепального поранення потерпілий загинув,

– мовиться у повідомленні.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, працівники карного розшуку, кінологи.

За фактом злочину вже розпочато кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про умисне вбивство. Наразі поліція вживає заходів зі встановлення та затримання нападника.

До слова, раніше у Києві затримали велосипедиста, який стріляв по автомобілю волонтерки "Повернись живим" Вікторії Дворецької. У чоловіка було вилучено револьвер, громадянину інкримінували хуліганство.