У Києві іноземець застрелив чоловіка в авто: поліція затримала зловмисника

У Києві затримали іноземця, який вранці 8 липня на Троєщині розстріляв підприємця у власному авто. Після злочину він утік, але його вдалося затримати в Одесі.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на поліцію Києва

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Що загрожує вбивці?

Правоохоронці провели спецоперацію та затримали підозрюваного. В нього знайшли ймовірне знаряддя злочину. Затриманий після скоєного використав засоби маскування та виїхав до Одеси.

Зловмисником виявився 41-річний іноземець. Він переховувався у готелі, де був спійманий, зокрема спецпідрозділом КОРД.

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Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за умисне вбивство, вчинене на замовлення. Чоловік перебуватиме під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Що передувало?

Уранці 8 липня в Деснянському районі Києва сталося збройне вбивство. Невідомий підійшов до припаркованого автомобіля, у салоні якого перебував чоловік, і відкрив вогонь.

Злочинець одразу втік з місця події, а поранений загинув на місці від вогнепального поранення.