Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.
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Стрілянина в Києві
Повідомлення про стрілянину у дворі житлового будинку в Подільському районі столиці надійшло до правоохоронців зранку 23 липня.
Мешканці житлового комплексу повідомили, що невідомий відкрив стрільбу по автомобілю, який був у русі. На місце події прибули оперативники територіального підрозділу, слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські,
– розповіли в поліції.
Правоохоронці, за участі фахівців кримінального аналізу, оперативно розшукали та затримали 35-річного правопорушника. За словами чоловіка, він стріляв у бік автомобіля з травматичної зброї через конфлікт із водієм, що стався напередодні. Власник транспортного засобу не постраждав.
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Слідчі вилучили зброю. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.