Посварився з водієм: у Києві чоловік розстріляв авто на ходу з пістолета

У Подільському районі Києва чоловік вчинив стрілянину у дворі житлового будинку. Його затримали правоохоронці.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.

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Стрілянина в Києві

Повідомлення про стрілянину у дворі житлового будинку в Подільському районі столиці надійшло до правоохоронців зранку 23 липня.

Мешканці житлового комплексу повідомили, що невідомий відкрив стрільбу по автомобілю, який був у русі. На місце події прибули оперативники територіального підрозділу, слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські,

– розповіли в поліції.

Правоохоронці, за участі фахівців кримінального аналізу, оперативно розшукали та затримали 35-річного правопорушника. За словами чоловіка, він стріляв у бік автомобіля з травматичної зброї через конфлікт із водієм, що стався напередодні. Власник транспортного засобу не постраждав.

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Слідчі вилучили зброю. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.