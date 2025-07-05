Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.

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Що поліція каже про стрілка

Правоохоронці затримали чоловіка, який "зробив зауваження" групі неповнолітніх, вистреливши в них з травматичного пістолета. Ніхто з учасників події не постраждав.

Повідомлення про стрільбу на вулиці Братства Тарасівців надійшло до Дарницького управління поліції ввечері від перехожих. На місце події прибула слідчо-оперативна група та екіпажі патрульної поліції.

Правоохоронці встановили, що 45-річний місцевий мешканець, перебуваючи біля автобусної зупинки в стані алкогольного сп'яніння, вступив у словесну перепалку з групою неповнолітніх, які проходили поряд. Під час конфлікту чоловік вийняв із сумки травматичний пістолет, направив в бік натовпу та здійснив постріл,

– розповіли в поліції.

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Слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом хуліганства. Стрілку загрожує до семи років позбавлення волі.

Порушника затримали та вилучили зброю. Затриманому повідомлено про підозру за хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Стрілку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.