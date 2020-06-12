У Княжичах, що під Києвом, між мешканцями виникла суперечка через доступ до води. Все закінчилося тим, що депутату Броварської районної ради від "Радикальної партії" Ігорю Фірсову прострелили ногу. Обидві сторони конфлікту написали у поліцію заяви.

Конфлікт стався між місцевими мешканцями за доступ до ставка, повідомляє телеграм-канал Teza.

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Районний депутат від "Радикальної партії" Ігор Фірсов прогнав сусідських дітей зі свого приватного ставку,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про трагічну суперечку

Діти прийшли до ставка депутата Броварської районної ради. Однак йому це не сподобалося. Фірсов їх прогнав.

Тоді діти взяли палиці та покликали на допомогу батьків. Ті прийшли до депутата розбиратися.

Ті прийшли до депутата розбиратися. Все закінчилося тим, що батько дітей Павло Мацепа прострілив депутату Фірсову ногу з травматичного пістолета.

з травматичного пістолета. Учасники конфлікту написали у поліцію заяви один на одного. Тепер поліцейські розбираються, хто з них порушив закон.

Що кажуть місцеві мешканці

Активістка Ірина Нікітчина із посиланням на слова свідків заявила, що під час конфлікту один із Фірсових першим "накинувся" на дітей біля озера, пише "Трибуна – Бровари".

За її словами, він почав їх бити палицями. Згодом "на захист" приїхали батьки. Нікітчина додала, що конфлікт між родинами триває дуже давно.

Деталі відео

На відео, оприлюдненому братом потерпілого – Русланом Фірсовим – видно ймовірний початок бійки.

З нього стає зрозуміло, що Мацепи використовують нунчаки й палиці, участь беруть також їхні діти. Оператор також має у руках палицю. Згодом чути постріли, які схожі на звуки від пневматичної зброї.

Зверніть увагу! У грудні 2016 року у селі Княжичі сталася перестрілка між правоохоронцями. Внаслідок стрілянини тоді загинули 5 поліцейських. У справі досі нікого не покарали.