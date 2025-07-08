Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

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Деталі стрілянини на Івано-Франківщині

Про інцидент повідомив мешканець села Кобаки, Косівського району. За його словами, невідомий вистрілив у його автомобіль Renault Kangoo.

Металева куля пробила заднє скло дверей та поранила його 12-річного сина в плече. Дитину доставили до лікарні. Життю та здоров’ю нічого не загрожує,

– вказали правоохоронці.

Поліція негайно вирушила на місце. З'ясувалося, що стріляли з пневматичного пістолета. Особу зловмисника вже встановили – ним виявився 57-річний мешканець того ж села.