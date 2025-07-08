На Косівщині чоловік розстріляв машину з "пневмата": поранив 12-річного хлопчика
- У селі на Косівщині чоловік відкрив вогонь по автомобілю, поранивши 12-річного хлопчика; дитину доставили до лікарні.
- Поліція встановила, що стрілянина велася з пневматичного пістолета, а винуватець – 57-річний місцевий житель.
У селі на Косівщині чоловік раптово відкрив вогонь по одному з автомобілів, внаслідок чого було поранено дитину. Правоохоронці вже встановили винуватця.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.
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Деталі стрілянини на Івано-Франківщині
Про інцидент повідомив мешканець села Кобаки, Косівського району. За його словами, невідомий вистрілив у його автомобіль Renault Kangoo.
Металева куля пробила заднє скло дверей та поранила його 12-річного сина в плече. Дитину доставили до лікарні. Життю та здоров’ю нічого не загрожує,
– вказали правоохоронці.
Поліція негайно вирушила на місце. З'ясувалося, що стріляли з пневматичного пістолета. Особу зловмисника вже встановили – ним виявився 57-річний мешканець того ж села.
Під час огляду за місцем проживання правопорушника поліцейські виявили та вилучили два пневматичних пістолети. Від проходження перевірки на стан сп’яніння чоловік відмовився.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Призначено експертизу, після якої буде надано остаточно кваліфікацію.
Наслідки стрілянині по авто на Косівщині / фото поліції
Зауважимо, днями у Києві затримали чоловіка, який під час сварки з підлітками вистрілив у них з травматичного пістолета. На щастя, тоді ніхто не постраждав.