У Кривому Розі невідомий розстріляв тролейбус з пасажирами

У Кривому Розі ввечері 30 січня невідомий відкрив вогонь по тролейбусу з пасажирами. Дивом ніхто не постраждав.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали та "Відомо".

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Невідомі вандали стріляли по тролейбусу

Як пишуть місцеві телеграм-канали й ЗМІ, ввечері 30 січня в Кривому Розі біля зупинки "Вулиця В.Черкасова", що на "Північному ГЗК" у Тернівському районі міста, невідомий розстріляв тролейбус.

Як говорить водій громадського транспорту, звук був схожий на постріл з пневматичної зброї. У момент стрілянини у тролейбусі були пасажири.

Тролейбус після стрілянини: дивіться відео

На щастя, дивом ніхто не постраждав. Наразі правоохоронці розшукують зловмисників.

Місцеві телеграм-канали зауважують, що останнім часом фактів вандалізму з тролейбусами стає все більше. Невідомі зловмисники розбивають вікна та пошкоджують громадський транспорт.

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